Ravezzani sul Milan di Allegri: "La Champions è un gran traguardo"
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, in un post su X, ha commentato così la vittoria del Milan in casa dell'Hellas Verona per 1-0: "Il Milan malconcio di questo periodo poteva vincere solo così. Senza gli attaccanti: Leao (assist a parte) e Pulisic mai determinanti e con Modric in calo la squadra fatica troppo. Athekame deludente, Fofana pessimo. Bene solo Rabiot e la difesa. La Champions è un gran traguardo".
Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A.
HELLAS VERONA-MILAN 0-1
Marcatori: 41’ Rabiot
LE FORMAZIONI
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (dal 21’ Lirola), Akpa Akpro (dal 64’ Al Musrati), Gagliardini (dal 83’ Lovrić), Bernede (dal 83’ Isaac), Belghali; Bradarić (dal 46’ Vermeșan), Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager, Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 63’ Saelemaekers), Fofana (dal 63’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (dal 63’ Gimenez), Pulisic (dal 80’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Ammoniti: 24’ Akpa Akpro, 85’ Al Musrati
Recupero: 2’ 1T, 4’ 2T.
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