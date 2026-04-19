Braida: "Amato il Milan con tutto me stesso. Istanbul l'amarezza maggiore"

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Fra due giorni, il 21 aprile, Ariedo Braida festeggerà 80 anni. L'ex dirigente rossonero che, in coppia con Adriano Galliani, fece le fortune del Milan sul mercato nell'epopea milanista targata Silvio Berlusconi, ha concesso un'intervista ai colleghi delle pagine sportive del Corriere della Sera in cui ha ripercorso la sua carriera e i suoi colpi di mercato migliore. Inutile dire che la gran parte dell'intervista riguarda la sua infinita esperienza con il club milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ariedo Braida sulla conclusione della sua esperienza fortunata e lunga con il Milan: "L'addio al Milan nel 2013 la delusione più grande della mia carriera? No, l'amarezza maggiore è stata la finale persa a Istanbul. La separazione dopo tanti anni poteva essere messa in preventivo. Ho amato il Milan con tutto me stesso, sono orgoglioso di aver contribuito a scrivere la storia".