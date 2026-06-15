Gli impegni rimanenti nella prima fase dei dieci milanisti convocati al Mondiale
Siamo ormai giunti al quinto giorno di Mondiale nordamericano. Con questa notte sono quattro i rossoneri che sono già stati coinvolti: Gimenez, Pulisic, Jashari e Estupinan. Ne mancano ancora sei le cui Nazionali devono ancora debuttare nel torneo: oggi in campo i due giocatori del Milan del Belgio, Saelemaekers e De Winter, che affronteranno l'Egitto.
MILAN AI MONDIALI: GLI IMPEGNI RIMANENTI DEI ROSSONERI
Il programma delle partite rimanenti nella fase a gruppi dei dieci calciatori del Milan impegnati al Mondiale. Date e orari seguono il fuso italiano.
BELGIO: ALEXIS SAELEMAEKERS E KONI DE WINTER (GRUPPO G)
15/06 ore 21, Belgio-Egitto - Seattle
21/06 ore 21, Belgio-Iran - Los Angeles
27/05 ore 5, Nuova Zelanda-Belgio - Vancouver
CROAZIA: LUKA MODRIC (GRUPPO L)
17/06 ore 22, Inghilterra-Croazia - Dallas
24/06 ore 1, Panama-Croazia - Toronto
27/06 ore 23, Croazia-Ghana - Philadelphia
ECUADOR: PERVIS ESTUPINAN (GRUPPO E)
21/06 ore 2, Ecuador-Curaçao - Kansas City
25/06 ore 22, Ecuador-Germania - New York
FRANCIA: MIKE MAIGNAN E ADRIEN RABIOT (GRUPPO I)
16/06 ore 21, Francia-Senegal - New York
22/06 ore 23, Francia-Iraq - Philadelphia
26/06 ore 21, Norvegia-Francia - Boston
MESSICO: SANTIAGO GIMENEZ (GRUPPO A)
19/06 ore 3, Messico-Corea del Sud - Guadalajara
25/06 ore 3, Repubblica Ceca-Messico - Città del Messico
PORTOGALLO: RAFAEL LEAO (GRUPPO K)
17/06 ore 19, Portogallo-RD Congo - Houston
23/06 ore 19, Portogallo-Uzbekistan - Houston
28/06 ore 1.30, Colombia-Portogallo - Miami
STATI UNITI: CHRISTIAN PULISIC (GRUPPO D)
19/06 ore 21, Stati Uniti-Australia - Seattle
26/06 ore 4, Turchia-Stati Uniti - Los Angeles
SVIZZERA: ARDON JASHARI (GRUPPO B)
18/06 ore 21, Svizzera-Bosnia Erzegovina - Los Angeles
24/06 ore 21, Svizzera-Canada - Vancouver
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan