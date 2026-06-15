Gli impegni rimanenti nella prima fase dei dieci milanisti convocati al Mondiale

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Tutti gli impegni rimanenti nella fase a gironi del Mondiale dei dieci giocatori del Milan che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali

Siamo ormai giunti al quinto giorno di Mondiale nordamericano. Con questa notte sono quattro i rossoneri che sono già stati coinvolti: Gimenez, Pulisic, Jashari e Estupinan. Ne mancano ancora sei le cui Nazionali devono ancora debuttare nel torneo: oggi in campo i due giocatori del Milan del Belgio, Saelemaekers e De Winter, che affronteranno l'Egitto.

MILAN AI MONDIALI: GLI IMPEGNI RIMANENTI DEI ROSSONERI

Il programma delle partite rimanenti nella fase a gruppi dei dieci calciatori del Milan impegnati al Mondiale. Date e orari seguono il fuso italiano.

BELGIO: ALEXIS SAELEMAEKERS E KONI DE WINTER (GRUPPO G)

15/06 ore 21, Belgio-Egitto - Seattle

21/06 ore 21, Belgio-Iran - Los Angeles

27/05 ore 5, Nuova Zelanda-Belgio - Vancouver

CROAZIA: LUKA MODRIC (GRUPPO L)

17/06 ore 22, Inghilterra-Croazia - Dallas

24/06 ore 1, Panama-Croazia - Toronto

27/06 ore 23, Croazia-Ghana - Philadelphia

ECUADOR: PERVIS ESTUPINAN (GRUPPO E)

21/06 ore 2, Ecuador-Curaçao - Kansas City

25/06 ore 22, Ecuador-Germania - New York

FRANCIA: MIKE MAIGNAN E ADRIEN RABIOT (GRUPPO I)

16/06 ore 21, Francia-Senegal - New York

22/06 ore 23, Francia-Iraq - Philadelphia

26/06 ore 21, Norvegia-Francia - Boston

MESSICO: SANTIAGO GIMENEZ (GRUPPO A)

19/06 ore 3, Messico-Corea del Sud - Guadalajara

25/06 ore 3, Repubblica Ceca-Messico - Città del Messico

PORTOGALLO: RAFAEL LEAO (GRUPPO K)

17/06 ore 19, Portogallo-RD Congo - Houston

23/06 ore 19, Portogallo-Uzbekistan - Houston

28/06 ore 1.30, Colombia-Portogallo - Miami

STATI UNITI: CHRISTIAN PULISIC (GRUPPO D)

19/06 ore 21, Stati Uniti-Australia - Seattle

26/06 ore 4, Turchia-Stati Uniti - Los Angeles

SVIZZERA: ARDON JASHARI (GRUPPO B)

18/06 ore 21, Svizzera-Bosnia Erzegovina - Los Angeles

24/06 ore 21, Svizzera-Canada - Vancouver