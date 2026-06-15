Mondiali, oggi scendono in campo due calciatori del Milan
Il Mondiale in Nord America prosegue a gonfie vele. Anche quest'oggi ci saranno in programma ben quattro gare. Oggi in campo altri due rossoneri impegnati, dopo che nei giorni scorsi hanno già fatto il loro esordio - in campo o in panchina - Santiago Gimenez (Messico), Christian Pulisic (Stati Uniti), Ardon Jashari (Svizzera) e Pervis Estupinan (Belgio). Oggi sarà il turno di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter che difendono entrambi i colori del Belgio e che affrontano tutti e due il primo Mondiale della carriera.
MONDIALE, IL PROGRAMMA DI OGGI: BELGIO ALLE 21
Ad aprire la lunga serata di quest'oggi ci penseranno i Campioni d'Europa della Spagna che si confronteranno con la spensieratezza dell'esordiente Capo Verde alle ore 18. Alle ore 21 sarà la volta dei milanisti Saelemaekers e De Winter: il Belgio sfida il pericoloso Egitto di Momo Salah. A mezzanotte in punto, invece, gara che metterà di fronte Arabia Saudita e Uruguay. Chiude il programma la sfida delle 3 della mattina tra Iran e Nuova Zelanda.
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