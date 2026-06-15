Estupinan in panca 90 minuti: vince la Costa d'Avorio di Kessie allo scadere

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Pervis Estupinan è rimasto in panchina per 90 minuti al debutto Mondiale del suo Ecuador, sconfitto dalla Costa d'Avorio di Kessie

Nella notte italiana, al Mondiale Nordamericano, era impegnato un altro giocatore del Milan: è sceso in campo infatti l'Ecuador di Pervis Estupinan, arrivato a questo torneo con grande fiducia e senza sconfitte dal settembre 2024. Nonostante questo il laterale rossonero è rimasto in panchina per tutta la partita, un po' a sorpresa escluso dal CT Beccacece. La serata è proseguita male per il milanista che ha visto i suoi compagni uscire sconfitti dalla Costa d'Avorio di capitan Franck Kessie per 1-0.

ESTUPINAN IN PANCHINA, VINCE KESSIE

Pervis Estupinan si accomoda in panchina a sorpresa a inizio gara e deve soffrire da lì insieme ai suoi compagni. Partita, a dispetto del risultato tirato, molto divertente con l'Ecuador che colpisce due traverse nel primo tempo, la Costa d'Avorio una nel secondo: in mezzo tante azioni pericolose da una parte e dall'altra. Alla fine a decidere tutto è un ex Serie A come Amad Diallo, entrato a gara in corso, che deposita nell'angolino il cross di un'altra vecchia conoscenza italiana come Singo che si era fatto tutto il campo palla al piede. Per Estupinan e compagni ci sarà occasione di riscatto fra una settimana esatta contro Curaçao.