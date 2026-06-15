Estupinan in panca 90 minuti: vince la Costa d'Avorio di Kessie allo scadere
Nella notte italiana, al Mondiale Nordamericano, era impegnato un altro giocatore del Milan: è sceso in campo infatti l'Ecuador di Pervis Estupinan, arrivato a questo torneo con grande fiducia e senza sconfitte dal settembre 2024. Nonostante questo il laterale rossonero è rimasto in panchina per tutta la partita, un po' a sorpresa escluso dal CT Beccacece. La serata è proseguita male per il milanista che ha visto i suoi compagni uscire sconfitti dalla Costa d'Avorio di capitan Franck Kessie per 1-0.
ESTUPINAN IN PANCHINA, VINCE KESSIE
Pervis Estupinan si accomoda in panchina a sorpresa a inizio gara e deve soffrire da lì insieme ai suoi compagni. Partita, a dispetto del risultato tirato, molto divertente con l'Ecuador che colpisce due traverse nel primo tempo, la Costa d'Avorio una nel secondo: in mezzo tante azioni pericolose da una parte e dall'altra. Alla fine a decidere tutto è un ex Serie A come Amad Diallo, entrato a gara in corso, che deposita nell'angolino il cross di un'altra vecchia conoscenza italiana come Singo che si era fatto tutto il campo palla al piede. Per Estupinan e compagni ci sarà occasione di riscatto fra una settimana esatta contro Curaçao.
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