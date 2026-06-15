Il calciomercato inizia fra 15 giorni: quanto dura e quando sarà la sessione invernale

Il calciomercato inizia fra 15 giorni: quanto dura e quando sarà la sessione invernaleMilanNews.it
Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli
Tra 15 giorni esatti aprirà la sessione estiva di calciomercato, il prossimo 29 giugno: tutte le date di questa e della finestra invernale

Da oggi mancano esattamente 15 giorni all'inizio del calciomercato estivo. Diversamente rispetto al solito, quest'anno le trattative verranno aperte un paio di giorni prima: non più il 1° luglio con l'inizio della stagione ufficiale, ma il 29 giugno. Si proseguirà fino al primo giorno di settembre, mentre in invenro sarà a disposizione praticamente tutto il mese di gennaio escluso Capodanno. Di seguito tutte le date utili del calciomercato nella prossima stagione.

CALCIOMERCATO 2026/2027: LE DATE UFFICIALI ESTIVE E INVERNALI

SESSIONE ESTIVA: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
SESSIONE INVERNALE: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. 

Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio Federale ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.