Serie A, la Juve vince 2-0 sul Bologna e blinda il quarto posto

Serie A, la Juve vince 2-0 sul Bologna e blinda il quarto postoMilanNews.it
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Oggi alle 22:48News
di Niccolò Crespi

Tre punti pesanti per la Juventus in ottica Champions. I bianconeri blindano il quarto posto portandosi a +5 sul Como battendo il Bologna con un gol per tempo. Apre le danze David dopo nemmeno due minuti, il canadese insacca di testa su assist di Kalulu. Nella ripresa un altro colpo di testa, stavolta del neo entrato Thuram, inchioda il risultato sul 2-0 finale. Bianconeri a -3 da Milan e Napoli, con proprio lo scontro diretto di San Siro in programma il prossimo week end.

LA DOMENICA DELLA 33ª GIORNATA DI SERIE A

Ore 12:30 Cremonese-Torino 0-0
Ore 15:00 Hellas Verona-Milan 0-1
Ore 18:00 Pisa-Genoa 1-2
Ore 20:45 Juventus-Bologna 2-0