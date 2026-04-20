Il Manchester City batte 2-1 l'Arsenal: tutto riaperto in Premier
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nell'incontro più atteso del weekend calcistico, il Manchester City batte l'Arsenal 2-1 e riapre completamente i giochi della Premier League, portandosi a -3 dai Gunners e con una partita contro il Crystal Palace ancora da recuperare. All'Etihad Stadium vanno in vantaggio i padroni di casa con un gol di Cherki al 16' dopo una deliziosa serpentina in area, ma subito dopo Donnarumma combina un pasticcio: chiamato in causa da un retropassaggio, il portiere della nazionale aspetta troppo a rinviare e sul rilancio Havertz colpisce il pallone indirizzandolo in porta.
Nella ripresa l'Arsenal colpisce due pali, ma è Haaland a segnare il 2-1 e a regalare un finale di stagione incertissimo al campionato inglese. (ANSA).
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