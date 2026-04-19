live mn Hellas Verona-Milan (0-1): Rabiot-gol, rossoneri di nuovo secondi e a +8 dal quinto posto. Ma che fatica!

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- Vittoria sofferta e sporca del Milan che con questo successo torna al secondo posto a pari punti con il Napoli e allunga a+8 sul quinto posto dove ci sono Como e Roma. A decidere la sfida è stato un gol nel finale del primo tempo di Adrien Rabiot.

94' Fine della partita.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Milan ad un passo dal 2-0: Saelemaekers calcia con il sinistro, ma c'è Valentini che salva sulla linea.

88' Si vede ancora in avanti l'Hellas Verona con Orban che entra in area e prova la conclusione con il destro, ma c'è Modric che blocca tutto.

84' Giallo per Elmusrati.

84' Grande salvataggio di Gabbia: cross dalla destra di Lirola per Orban che stava per calciare da pochi da Maignan, ma c'è un super intervento in scivolata del numero 46 rossonero che ferma l'attaccante gialloblu.

83' Ultime due sostituzione nell'Hellas Verona: fuori Gagliardini e Bernede, dentro Lovric e Isaac.

80' Cambio nel Milan: fuori Pulisic e dentro Nkunku.

74' Cross dalla destra di Saelemaekers e colpo di testa di Gabbia che batte Montipò, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco di Gimenez ad inizio azione.

71' Gioco fermo per un problema alla caviglia per Tomori.

70' Vermesan ci riprova ancora, stavolta il suo destro a giro esce a lato di poco.

69' Vermesan ci prova dalla distanza, Maignan si distende sulla sua sinistra e respinge la conclusione.

68' Belghali punta Tomori, si accentra e prova il destro, pallone in corner dopo la deviazione del difensore inglese.

64' Altra sostituzione nell'Hellas Verona: Akpa Akpro lascia il campo, al suo posto dentro Elmusrati.

63' Triplo cambio nel Milan: fuori Leao, Fofana e Athekame, dentro Gimenez, Ricci e Saelemaekers.

55' Punizione per il Milan da buona posizione. Bartesaghi trova al limite dell'area Pulisic che prova il destro di prima intenzione, ma la sua conclusione viene respinta da un giocatore gialloblu.

53' Si vede ancora in avanti l'Hellas Verona, stavolta ci prova Benghali dalla distanza, pallone a lato non di molto alla destra di Maignan.

51' Angolo per l'Hellas Verona dalla destra: cross di Belghali, Edmundsson salta più in alto di tutti al centro dell'area, ma riesce solo a sfiorare il pallone con la testa.

45' Inizia la ripresa!

- Secondo cambio nell'Hellas Verona all'intervallo: fuori Bradaric, dentro Vermesan. Nessuna sostituzione invece nelle file rossonere.

- Il Milan ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo del match contro l'Hellas Verona grazie ad un gol al 41' di Adrien Rabiot che ha sfruttato un ottimo assist di Rafael Leao. Non è stato una prima frazione di gioco avvincente al Bentegodi: ritmi molto bassi e poche emozioni. Da segnalare, oltre alla rete del centrocampista francese, una bella parata nel recupero di Mike Maignan che ha detto no a Belghali.

47' Fine primo tempo.

47' Hellas Verona vicino al gol del pari: lancio in profondità per Belghali che arriva a tu per tu con Maignan che però gli dice di no e devia il suo destro.

45' Due minuti di recupero.

41' GOOOOOOLLLLLLLL!!! RABIOTTTTTTTTT!!! Il Milan sblocca il risutato pochi minuti prima della fine del primo tempo: tocco perfetto in profondità del francese che si inserisce con il tempo giusto e batte Montipò con il sinistro.

34' Calcio di punizione per l'Hellas Verona da posizione centrale: Orban prova il destro a giro, ma la sua conclusione viene respinta dalla barriera rossonera.

32' Bell'azione del Milan che arriva il tiro con Rabiot, ma il suo destro è piuttosto centrale e Montipò para senza grossi problemi.

25' Punizione per il Milan da posizione centrale: ci prova Bartesaghi di potenza, pallone alto sopra la traversa.

24' Giallo per Akpa Akpro per un fallo su Rabiot nella trequarti offensiva milanista.

22' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross in area di Bartesaghi, Edmundsson mette fuori di testa.

21' Non ce la l'esterno dell'Hellas Verona: problema alla caviglia per Oyegoke che lascia il posto a Lirola.

18' Gioco fermo per un problema fisico di Oyegoke.

14' Punizione per il Milan poco fuori l'area di rigore, sul pallone ci sono Modric e Bartesaghi: cross in area del croato, Montipò anticipa tutti e allontana la palla con il pugno.

11' Edmundsson prova il sinistro da lontano, pallone alto sopra la traversa.

8' Ritmi bassi in questo avvio di partita.

2' Sponda di testa di Rabiot per Pulisic che prova un tocco sotto per mettere Leao a tu per tu con Montipò, ma è bravo il portiere gialloblu a ad anticipare il portoghese in uscita bassa.

0' Si parte! Primo pallone per l'Hellas Verona.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Bentegodi dove tra poco il Milan di Max Allegri affronterà i padroni di casa dell'Hellas Verona. I rossoneri, che sono reduci da due ko di fila, hanno una grande chance per fare un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League: con una vittoria, infatti, il Diavolo allungherebbe a +8 su Como e Roma che sono attualmente quinte. I veneti, ultimi in classifica con 18 punti insieme al Pisa, hanno ormai un piede e mezzo in Serie B. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara tra Hellas Verona e Milan. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini, Bradaric, Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Lovric, Lirola, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Aguiar, Cham, Ajayi, Elmusrati, Vermesan. All. Sammarco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug, Gimenez. All. Allegri.