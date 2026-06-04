Pellegatti a gran voce: “Siamo in un incubo, nel metaverso. Mai pensato di poter vedere tutto questo”

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Carlo Pellegatti rivela che è molto preoccupato per quello che sta succedendo al Milan e poi parla di Massimo Calvelli che accetterebbe di diventare il nuovo ad però delegando a Rangnick le faccende sportive.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato della situazione societaria attuale del Milan e si è definito molto preoccupato per come le cose si stanno evolvendo. Queste le sue parole.

"Signori, siamo in un incubo, siamo in un metaverso. Poi che cosa succederà se ci faranno uscire dall'incubo? Se prenderemo Rangnick? Se non sbaglierà una mossa, se compreremo grandi giocatori, se venderemo giocatori non funzionali al progetto Milan e il Milan vincerà il campionato, togliamo ogni dubbio. Saremo gli uomini, almeno io, dico io, sarò l'uomo più felice al mondo che comunque quell'incubo, cioè questo incubo, lo ha vissuto. Non dimenticherò quell'incubo e infatti si chiamerà incubo. Son quelle cose che tu chiudi gli occhi e dici "No, non posso essere qua". Ma invece ci siamo. Attendiamo in questo momento le difficoltà di Massimo Calvelli. Massimo Calvelli, ripeto, da uomo intelligente, quindi umile, sta convincendosi a diventare amministratore delegato, ma vorrebbe fare l'amministratore delegato a modo suo, cioè delegando a una figura come Rangnick tutta l'area sportiva".