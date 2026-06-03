Calciomercato Indiscrezione dall'Inghilterra: Rafael Leao offerto all'Arsenal

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Dopo aver annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan quest'estate, secondo il Times Rafael Leao sarebbe stato offerto all'Arsenal

Le parole pronunciate qualche giorno fa da Rafael Leao hanno aperto grandi discussioni sul suo futuro che sarà lontano dal Milan. Senza giri di parole, il portoghese ha dichiarato che la sua avventura in rossonero è ai titoli di coda dopo sette anni: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan".

IL MILAN E PAROLE D'ADDIO DI LEAO

Le dichiarazioni di Leao arrivano qualche giorno dopo quelle di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che, in un incontro con alcuni giornalisti dopo la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo, ha spiegato che il percorso del portoghese nel club di via Aldo Rossi è da ritenersi finito, tanto è vero che sono circolate anche delle indiscrezioni secondo le quali potrebbero bastare delle offerte non faraoniche (base 40 milioni) per aprire ad una cessione dell'ex Lille. Le parole del patron milanista non hanno fatto piacere a Rafa che probabilmente a quel punto si è sentito "giustificato" ad annunciare la fine della sua avventura al Milan. In questa stagione, qualcosa si è rotto anch con i tifosi e per la prima volta si è parlato di un Leao messo sul mercato e di un Milan disposto ad ascoltare e valutare offerte.

MILAN, LEAO VERSO L'ADDIO: NO A TURCHIA E ARABIA, SOGNA LA PREMIER

Nei giorni scorsi, si è parlato tanto di un suo possibile futuro in Turchia, dove Galatasaray e Fenerbahçe hanno messo nel mirino Leao, che però punta a giocare ancora in uno dei top campionati europei (per questo anche la pista araba non lo scalda): "Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo" ha dichiatato Leao che, se potessere scegliere, andrebbe di corsa a giocare in Premier League.

MILAN, LEAO PROPOSTO ALL'ARSENAL

Al momento, va detto, non c'è nulla di concreto dall'Inghiterra per l'attaccante portoghese, se non qualche indiscrezione. Da tempo il nome di Rafa viene accostato al Manchester United, ma il Times rivela anche un'altra pista che potrebbe diventare calda nelle prossime settimane: Leao sarebbe infatti stato offerto all'Arsenal, fresco vincitore della Premier League e finalista in Champions League. I Gunners stanno cercando un rinforzo sulla fascia sinistra d'attacco e dopo aver visto sfumare Anthony Gordon che è passato al Barcellona ora stanno valutando altri profili come Morgan Rogers dell'Aston Villa. Ad oggi Leao è stato solo proposto all'Arsenal, non c'è nessuna trattativa in corso, ma chissà che non possa diventare più avanti una pista concreta, soprattutto se Rafa dovesse giocare un Mondiale importante con il suo Portogallo.