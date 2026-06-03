Allegri-Milan, addio con veleno: ora lo scontro si sposta su Rabiot

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Allegri vuole portarsi a Napoli Adrien Rabiot, ma il Milan non è disposto a scendere a compromessi.

La storia tra Massimiliano Allegri e il Milan non si è chiusa senza strappi. Il rapporto tra il tecnico livornese e il club rossonero si sarebbe deteriorato progressivamente da gennaio in poi, tra richieste di mercato non soddisfatte, risultati crollati nel finale di stagione e tensioni interne sempre più forti. dopo l'esonero, il confronto si è spostato anche sulla buonuscita: Allegri, forte di un altro anno di contratto, avrebbe chiesto circa 5 milioni lordi complessivi, tra lui e lo staff, a fronte di un risparmio importante per il Milan.

DALLE TENSIONI CON IBRA ALL'ACCORDO PER L'ADDIO

L'accordo per la risoluzione sarebbe stato raggiunto con fatica, dopo settimane tutt'altro che tranquille. Riportano i colleghi di Tuttosport che nel frattempo Allegri si prepara a cominciare la sua nuova avventura al Napoli, considerando l'incontro imminente, se non addirittura in giornata, con il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna per programmare il mercato. E proprio qui nasce un nuovo fronte caldo: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è un fedelissimo di Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe con sé anche in azzurro. La Champions League del Napoli potrebbe rappresentare un richiamo importante, soprattutto rispetto all'Europa League che attende il Milan.

RABIOT NEL MIRINO, MA IL MILAN NON VUOLE FARSI RICATTARE

Il Milan non intende farsi mettere all'angolo. Rabiot ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e partirà solo davanti a un'offerta importante. Il messaggio vale per lui e per tutti gli altri giocatori tentati dall'addio: le cessioni dovranno essere funzionali al nuovo progetto tecnico, non dettate da pressioni esterno. Allegri può provarsi, ma l'ultima parola, almeno sulla carta, resterà al Milan.