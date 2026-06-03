Futuro Milan, le tempistiche folli di Cardinale: domani Rangnick parte per gli USA. Lo seguono Pochettino e Ibrahimovic

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Qualunque sarà il piano di Cardinale per il Milan siamo già fuori tempo massimo: le tempistiche lunghe rischiano di condizionare la stagione

Mercoledì 3 giugno. La solita tiritera che i tifosi del Milan conoscono a memoria: non c'è un allenatore, non c'è un Direttore Sportivo, non c'è un Direttore Tecnico, non c'è un Amministratore Delegato. Nel frattempo le altre squadre si muovono sul mercato (vedi l'Inter con Palestra) o organizzano al meglio la stagione con incontri programmatici (Allegri col Napoli). Il Milan invece è a zero. Anzi, meno di zero. Per essere a zero dovrebbe esserci almeno una base: al momento non c'è neanche quella. Oltre all'assurdità del fatto in sé, quando mai si è visto un Milan senza vertici e figure sportive per più di 10 giorni, preoccupano le tempistiche. Cardinale e Ibrahimovic non solo non sono ancora riusciti a trovare le persone giuste per i ruoli vacanti, ma la maggior parte dei profili cercati saranno occupati con l'ormai prossimo Mondiale in America!

RANGNICK-MILAN, IL CT PARTE DOMANI PER GLI USA

Si parla tanto di Ralf Rangnick: il manager tedesco, intelligentemente, non ha rilasciato dichiarazioni "vincolanti". In conferenza stampa ha detto che non conferma e non smentisce. Furbo, visto che attualmente è il CT dell'Austria, è apprezzato dalla Federazione e ha sul tavolo un rinnovo di contratto. C'è quindi prima questo nodo da risolvere. Ma se anche poi fosse superato, Rangnick e la sua nazionale partiranno presto per gli Stati Uniti. Quando? Domani! Il 4 giugno, l'Austria parte alla volta degli USA, dove avrà un girone tutt'altro che sfidante.

L'esordio ai Mondiali 2026 è contro la Giordania, con il calcio d'inizio alle 6:00 del mattino (ora italiana) di mercoledì 17 giugno. La seconda partita sarà la più attesa del girone: l'Austria affronterà l'Argentina lunedì 22 giugno alle ore 20:00 italiane. La partita finale del girone sarà contro l'Algeria nella notte tra il 27 e il 28 giugno, con fischio d'inizio alle 5:00 del mattino (ora italiana) di domenica 28 giugno.

POCHETTINO-IBRAHIMOVIC: ANCHE LORO PARTONO PER GLI USA

Se gli austriaci dovessero uscire già ai gironi, e non è uno scenario esattamente probabile, vorrà dire che Rangnick, sempre che accettasse la proposta del Milan, sarebbe libero e pronto per l'inizio di luglio, a soli pochi giorni dal ritiro a Milanello per la nuova stagione. Il manager tedesco non sarà l'unico ad essere impegnato con i Campionati del Mondo: anche Mauricio Pochettino, altro nome avvicinato dai rossoneri, sarà al Mondiale. Gli USA, di cui Pochettino è CT, giocheranno contro Paraguay, Australia e Turchia. Anche qui, immaginare un'uscita ai gironi sarebbe quanto meno ingenuo. E sapete chi a breve partirà per gli Stati Uniti? Zlatan Ibrahimovic: il Senior Advisor di RedBird nel Milan sarà uno degli opinionisti di punta di Fox Sports per tutta la durata del torneo, a partire dall'11 giugno.

Difficile pensare di potersi trovare in una situazione del genere, eppure è così. A prescindere da quale sarà la strategia di Cardinale per il Milan le tempistiche sono state, sono e saranno folli. Una stagione che rischia di nascere sotto una stella morente, più che cattiva.