Ibrahimovic, l’ennesimo video da proclamatore su Instagram: i tifosi insorgono nei commenti

vedi letture

I tifosi milanisti non hanno preso bene l'ennesimo video social di Ibrahimovic in cui il Milan, squadra per cui lavora, non centra minimamente nulla

È un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza. Lo sa bene (forse) proprio Ibra, che però non sembra molto preoccupato della situazione del club.

IBRAHIMOVIC SUI SOCIAL: I TIFOSI INSORGONO NEI COMMENTI

Nell'ultimo post apparso sul proprio account Instagram, Ibrahimovic si proclama davanti ad alcuni giocatori partecipanti al prossimo mondiale. Inutile dire come abbiano reagito i tifosi milanisti. Tante critiche e frasi ironiche rivolte all'ex campione svedese, ormai concentrato sul mondiale che commenterà dal vivo.