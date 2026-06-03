Zlatan all'ultimo Milan. Il CorSport: "Vuole prendere Slot ma intanto Cardinale contatta Glasner"

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Se ad oggi il Milan non ha ancora trovato direttore sportivo, direttore tecnico, amministratore delegato ed allenatore è perché Zlatan Ibrahimovic e proprietà hanno visioni diametralmente opposte per il futuro del Diavolo. E questo non può non essere considerato come un ostacolo nella costruzione della nuova spina dorsale del club rossonero, che a 10 giorni dall'inizio del Mondiale vive in una situazione di totale incertezza che preoccupa.

Il nodo principale da sciogliere, comunque, riguarda la panchina, con Cardinale che segue un profilo mentre Ibrahimovic ne vorrebbe un altro. E di questo ne ha parlato questa mattina Il Corriere dello Sport, titolando: "Vuole prendere Slot ma intanto Cardinale contatta Glasner", con il quale, comunque, non è stato raggiunto nessun accordo.