Glasner il preferito, ma il Milan ha comunque un accordo di massima con Pochettino

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Il Milan incontra Glasner e blocca l'alternativa Pochettino, con il quale sarebbe stato raggiunto un accordo di massima.

Nella serata di ieri il Milan ha incontato Oliver Glasner, il candidato numero uno alla panchina rossonera dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Nonostante almeno tre ore di incontro, l'austriaco e il Diavolo si sono dati l'impegno di rivedersi a breve perché un accordo totale e definitivo non è stato ancora raggiunto.

L'idea è quella di creare il binomio con Ralf Rangnick, ma nel momento in cui questo piano dovesse fallire il Milan avrebbe già pronta la soluzione alternativa sulla quale andare a puntare. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe già un accordo di massima con Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti, per un contratto che potrebbe arrivare fino a 5 milioni di euro netti a stagione.