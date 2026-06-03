Milan, Calvelli nuovo ad? Intanto spinge per affidare a Rangnick l'area tecnica del club

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Massimo Calvelli, che potrebbe diventare il nuovo ad del Milan, spinge per l'arrivo in rossonero di Ralf Rangnick come nuovo dt

Massimo Calvelli, membro del Cda rossonero e dirigente di RedBird, ha assunto temporaneamente le deleghe di Giorgio Furlani, che non è più l'amministratore delegato del Milan da una decina di giorni. La sensazione, però, secondo quanto riferisce Repubblica, è che alla fine possa essere lui il nuovo ad della società milanista.

Intanto l'ex CEO dell'Atp continua a spingere per l'arrivo in rossonero di Ralf Ragnick come nuovo direttore tecnico del club di via Aldo Rossi. Il tedesco ha in mano una proposta di rinnovo dalla Federazione austriaca per restare ct della nazionale anche dopo il Mondiale, ma è molto intrigato dalla possibilità di prendere in mano il progetto sportivo del Diavolo. Per il futuro della panchina milanista, Rangnick ha proposto Oliver Glasner e Matthias Jeissle.