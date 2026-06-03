Derbyssimo Legends x MilanNews.it: oggi la prima puntata con ospite Dejan Savicevic
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Questa sera alle ore 22.00 andrò in onda sul canale YouTube di "Derbyssimo" la prima puntata del format di Derbyssimo Legends per MilanNews.it. Alla conduzione Stefano Fisico e l'ex calciatore rossonero Stefano Eranio, pronti ad accompagnare i tifosi milanisti in un viaggio tra ricordi, aneddoti e grandi protagonisti della storia milanista.
Ospite d'eccezione della prima puntata sarà il "Genio" Dejan Savicevic, uno dei talenti più iconici e amati della storia del Milan. Un primo piccolo estratto dell'intervista all'ex numero 10 rossonero lo potrete trovare sul profilo ufficiale Instagram di Derbyssimo e MilanNews.
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