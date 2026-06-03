Derbyssimo Legends x MilanNews.it: oggi la prima puntata con ospite Dejan Savicevic

Derbyssimo Legends x MilanNews.it: oggi la prima puntata con ospite Dejan SavicevicMilanNews.it
Oggi alle 13:00News
di Lorenzo De Angelis

Questa sera alle ore 22.00 andrò in onda sul canale YouTube di "Derbyssimo" la prima puntata del format di Derbyssimo Legends per MilanNews.it. Alla conduzione Stefano Fisico e l'ex calciatore rossonero Stefano Eranio, pronti ad accompagnare i tifosi milanisti in un viaggio tra ricordi, aneddoti e grandi protagonisti della storia milanista. 

Ospite d'eccezione della prima puntata sarà il "Genio" Dejan Savicevic, uno dei talenti più iconici e amati della storia del Milan. Un primo piccolo estratto dell'intervista all'ex numero 10 rossonero lo potrete trovare sul profilo ufficiale Instagram di Derbyssimo e MilanNews. 