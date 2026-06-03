Modric verso l'addio al Milan: possibile ritorno al Real Madrid da dirigente

Modric verso l'addio al Milan: possibile ritorno al Real Madrid da dirigenteMilanNews.it
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Oggi alle 12:20News
di Lorenzo De Angelis
Luka Modric potrebbe lasciare il Milan dopo appena una stagione e fare ritorno al Real Madrid, ma non nei panni di calciatore.

Il futuro di Luka Modric sembra sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista croato sarebbe orientato a chiudere la sua esperienza rossonera per tornare al Real Madrid, ma non da calciatore. 

Sullo sfondo ci sarebbe infatti la possibilità che l'attuale numero 14 del Milan possa ricoprire un ruolo da dirigente nel club che lo ha reso leggenda e con il quale ha vinto ben 5 Champions League. Molto dipenderà ovviamente anche da cosa succederà con le elezioni presidenziali, passaggio decisivo per capire se l'operazione potrà davvero concretizzarsi. 