Gallinari su Milan-Cagliari: "Il giorno dopo la sconfitta è stato devastante"

vedi letture

Non solo NBA. Ai taccuini de Il Corriere della Sera l'ex cestista Danilo Gallinari ha parlato anche di Milan.

Intervistato questa mattina dai colleghi de Il Corriere della Sera, Danilo Gallinari, ex giocatore di Basket della Nazionale Italiana, oggi commentare tv, ha non solo parlato delle oramai imminenti Finals NBA, campionato nel quale ha giocato, ma anche di Milan, club di cui è tifoso.

Il suo Milan made in Usa non se la passa benissimo…

"Il giorno dopo la sconfitta con il Cagliari è stato devastante. Anche perché mia moglie (Eleonora Boi, ndr.) è cagliaritana: sono stato sfottuto dalla sua famiglia".

Manca una figura come Paolo Maldini?

"Il calciatore che più ho amato. E con gli anni ho scoperto una persona stupenda. Ci vorrebbero persone come lui in società".