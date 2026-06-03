Kirovski-Milan, la "Pazza" Idea di Ibrahimovic sul nuovo ruolo del dirigente

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Come riportato da Fabrizio Romano nelle ultime ore, Zlatan Ibrahimovic avrebbe pensato di promuovere in prima squadra Jovan Kirovski

Una situazione particolare e di caos attanaglia, purtroppo il Milan in questa particolare estate 2026. Infatti, nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto in casa Milan, passando dal futuro di Jovan Kirovski ai nomi dei vari direttori sportivi accostati al club rossonero, fino ad arrivare ai nomi degli allenatori. Questo un estratto sul dirigente americano Jovan Kirovski

"È saldo sulla sua posizione. Lui è molto legato ad Ibrahimovic, e addirittura nella testa dello svedese è nata l'idea di vedere Kirovski come direttore sportivo della prima squadra. Ti aggiungo e ti aggiorno che comunque il Milan continua a fare questi colloqui".