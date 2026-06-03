Milan, ieri primo incontro con Glasner: sensazioni positive, presto nuovi contatti

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Ieri è andato in scena il primo incontro tra il Milan e Oliver Glasner, candidato numero uno alla panchina rossonera che ieri mattina ha salutato ufficialmente il Crystal Palace. Come riporta Repubblica si è trattato di un primo vertice conoscitivo, durante il quale il tecnico austriaco ha spiegato la sua idea sul futuro del Diavolo: modulo, calciatori chiave e richieste sul mercato. Dopo questo summit, le sensazioni sono positive e presto sono attesi nuovi contatti tra le parti.

Il suo nome è stato suggerito da Ralf Rangnick che potrebbe sbarcare in rossonero come nuovo direttore tecnico. A spingere per il suo arrivo è soprattutto Massimo Calvelli, che ha assunto temporaneamente le deleghe di Furlani, ma la sensazione è che alla fine possa essere lui il nuovo amministratore delegato del Milan. Come alternativa a Glasner, l'attuale ct dell'Austria ha indicato Matthias Jaissle, allenatore dell’Al-Ahli che avrà un colloquio con il club milanista entro la fine di questa settimana.