Vlahovic-Juventus, niente accordo per il rinnovo: andrà via a zero
Dusan Vlahovic non continuerà la sua carriera alla Juventus: nella giornata di ieri c'è stato infatti un incontro tra il club bianconero e l’entourage dell'attaccante serbo (presente anche il padre), ma le parti non hanno trovato un accordo economico per il rinnovo e quindi il giocatore, che in scadenza il prossimo 30 giugno, andrà via a parametro zero. Lo riferisce sul suo sito Gianluca Di Marzio che aggiunge che la richiesta di ingaggio del centravanti è risultata troppo alta rispetto all’offerta avanzata dalla Juventus, rendendo di fatto impossibile arrivare ad un'intesa per il prolungamento.
Scrive poi Di Marzio: "Dopo questo confronto, non sono previsti ulteriori appuntamenti tra le parti. La situazione appare quindi definita: Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione, con il rapporto che si avvia verso la conclusione naturale del contratto. Nel frattempo, oggi l’attaccante si è presentato alla Continassa per svolgere terapie, proseguendo il proprio percorso di lavoro individuale in attesa dei prossimi impegni".
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