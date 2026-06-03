Italia, serata speciale per Camarda: arriva l’esordio in nazionale maggiore

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Francesco Camarda ha esordito questa sera nella Nazionale maggiore nell’amichevole contro il Lussemburgo. Per l’attaccante rossonero in prestito al Lecce sono stati i primi 20 minuti con la maglia azzurra

Questa sera la Nazionale maggiore è tornata in campo dopo la sciagurata sconfitta contro la Bosnia che ha comportato l'esclusione per la terza volta consecutiva dai Mondiali. Non essendoci ancora il prossimo commissario tecnico, a guidare la squadra c'era l'allenatore dell'Under 21 Silvio Baldini che ha voluto premiare i suoi ragazzi che hanno svolto un lavoro eccelso con lui, facendogli giocare questa amichevole.

Oltre alla titolarità di Bartesaghi, uno dei più esperti insieme a Pio Esposito e Donnarumma, c'è stato l'esordio in Nazionale maggiore di un giovane rossonero: Francesco Camarda. Entrato al posto di Pio, il numero 8 in prestito al Lecce è subentrato al minuto 76. Ricordiamo l'età di Camarda che il 10 marzo ha compiuto 18 anni.