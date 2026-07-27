Panchina Italia, due possibili scenari: Thiago Motta (con Maldini) o Mancini-Chiellini
Quale sarà il futuro della panchina della Nazionale italiana? E' questa la grande domanda che tutti i tifosi italiani si stanno facendo nelle ultime ore. Il nuovo ct sembrava dovesse essere Andrea Pirlo, ma la sua nomima è saltata definitivamente e dunque ora tutto è tornato discussione, compresa la posizione del nuovo dt Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Secondo quanto riferisce il sito di SkySport, che esclude che ci siano stati al momento contatti con Antonio Conte, i possibili scenari sono due:
- il primo (quello meno probabile al momento) porta a Thiago Motta come ct nel ruolo che sarebbe stato di Pirlo e dunque un rilancio del nuovo ‘tridente’ Maldini-Leonardo-Thiago Motta.
- il secondo (quello più probabile) porta alle dimissioni di Paolo Maldini e alla scelta di un commissario tecnico “tradizionale”, ruolo per il quale il favorito è Roberto Mancini. In questo caso, con le dimissioni di Maldini, per il ruolo di direttore tecnico è favorito Giorgio Chiellini che verrebbe lasciato libero dalla Juventus.
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