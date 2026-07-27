F. Galli spiega: "Ai tre difensori, Amorim chiede aggressività e lettura dello sviluppo del gioco per prendere la decisione migliore"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex difensore Filippo Galli si è così espresso sulla fase difensiva di Amorim nel Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex difensore Filippo Galli si è così espresso sulla fase difensiva di Amorim nel Milan: "Per quanto concerne il reparto della difesa, ai tre centrali viene richiesta la costante partecipazione alla costruzione del gioco con il primo pensiero rivolto alla verticalizzazione sulla punta centrale o sugli altri due attaccanti-trequartisti che dovrebbero smarcarsi tra gli spazi di mezzo, ossia in quegli spazi all’interno del campo, tra la linea difensiva e i centrocampisti avversari. Agli interpreti dei tre ruoli: centrale, braccetto di destra e braccetto di sinistra, viene chiesta aggressività e lettura dello sviluppo del gioco per prendere la decisione migliore. Pressare in avanti l’avversario ancora girato di spalle ed entrato in possesso di palla, oppure togliere profondità scappando all’indietro come richiede la regola generale: se l’avversario in possesso palla è senza pressione (palla scoperta), si toglie campo all’avversario di riferimento correndo verso la nostra porta; se viceversa l’avversario in possesso palla è pressato (palla coperta), ci si muove in avanti predisponendosi per una pressione organizzata (pressing).

Partiamo dalla fase di possesso che, nel calcio odierno, inizia dal portiere. Al nostro numero 16 si chiede abilità di lettura del contesto di gioco, da cui derivano scelta ed esecuzione: il contesto è fatto di elementi che possono variare in frazioni di secondo e pertanto ai giocatori si chiede di saper stare nella complessità che il gioco determina. Si tratta di una competenza che il nostro Maignan ha sempre dimostrato di possedere, scegliendo tra gioco corto e ricerca immediata della profondità, cercando spesso di trasformare l’azione difensiva in un’opportunità offensiva, per sfruttare i (pochi) momenti in cui la struttura difensiva avversaria non si è ancora riorganizzata".