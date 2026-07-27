Ordine: "Il sì di Modric è il riconoscimento del brand Milan e l’apertura di credito nei confronti di questa nuova avventura"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul rinnovo col Milan di Luka Modric.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul rinnovo col Milan di Luka Modric: "L’altra buona notizia delle ultime ore è la conferma ancora per un anno di Luka Modric. Al di là del contributo che potrà dare allo spogliatoio e in campo (a settembre sono 41 anni!), quello che rappresenta il sì del fuoriclasse croato è il riconoscimento del brand Milan e l’apertura di credito nei confronti di questa nuova avventura. Piuttosto mi sembra d’indovinare quelli che possono diventare i problemi da qui alle prossime settimane. Se la stragrande maggioranza dei club di Serie A devono prima vendere e poi acquistare, l’attuale stallo complessivo è una conseguenza inevitabile. E con questo “blocco” trasferire le pedine considerate fuori dal progetto Cardinale-Amorim non sarà semplice. Ogni riferimento a Ricci, Loftus Cheek e Musah è inevitabile. Il ritardo col quale si aggiungeranno poi i reduci dal mondiale complicherà ulteriormente il lavoro del nuovo staff.

La pubblicazione integrale del decreto della procura milanese guidata da Marcello Viola relativa all’indagine sul conto di Rocchi e dei suoi collaboratori ha segnalato la fondatezza di alcune aspre polemiche in materia di calendari e di intrecci con anticipi e posticipi portate avanti negli anni passati. Non voglio rievocare il clima ostile nel quale ho lavorato: il tempo mi ha ripagato di qualche amarezza e in particolare del silenzio assordante dei veri interessati, cioè i club".