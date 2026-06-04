Riqulme, candidato alle presidenziali del Real Madrid, promette: “Porterò Haaland a Madrid”

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Riquelme, candidato sfidante di Florentino Perez alle elezioni presidenziali del Real Madrid, ha promesso che in caso di elezione porterà in Blancos Erling Haaland, fuoriclasse del Manchester City.

Ha del clamoroso quanto rivelato da Marca, quotidiano sportivo spagnolo, che lancia una notizia incredibile. Domenica 7 giugno ci saranno le elezioni presidenziali del Real Madrid, a sfidarsi ci sono il presidente in carica Florentino Perez e l'ex calciatore Juan Roman Riquelme. Quello che rivela Marca è che lo sfidante è pronto a rispondere agli eventuali arrivi di Mourinho, Konatè e Dumfries con un colpo "Galactico", vale a dire l'ingaggio di Erlin Haaland.

"Enrique Riquelme ha già il suo acquisto "galattico". Il candidato alla presidenza del Real Madrid ha scelto El Hormiguero per annunciare al pubblico il suo colpo di mercato in caso di vittoria elettorale. Si tratta nientemeno che di Erling Haaland, l'attaccante norvegese che attualmente milita nel Manchester City e ha un contratto fino al 2034" è quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca. Una mossa furba da parte dell'argentino che, come il più classico dei politici in campagna elettorale, ha annunciato un super colpo del quale sarà da capire la fattibilità o meno ma che intano incuriosirà molto i tifosi delle Merengues e magari gli porterà qualche voto in più.