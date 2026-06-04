Amichevoli internazionali, gli azzurri battono il Lussemburgo: tutti i risultati della serata

Amichevoli internazionali, gli azzurri battono il Lussemburgo: tutti i risultati della serataMilanNews.it
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Oggi alle 00:50News
di Andrea La Manna
Quest’oggi si sono giocate 8 amichevoli delle nazionali, tra le quali quella dell’Italia. Di seguito tutti i risultati della serata.

Terminata la stagione dei club con la vittoria della Champions League del PSG, sono cominciate le amichevoli internazionali delle nazionali che faranno da preparazione per il Mondiale che comincerà giovedì 11 giugno. Vediamo tutti i risultati delle amichevoli andate in scena oggi. 

AMICHEVOLI DELLE NAZIONALI - I RISULTATI 

HAITI-NUOVA ZELANDA 4-0

FILIPPINE-GUAM 5-1

GIBILTERRA-BRITISH VIRGIN ISLANDS 4-0

DR CONGO-DANIMARCA 0-0

ALBANIA-ISRAELE 0-1

OLANDA-ALGERIA 0-1

POLONIA-NIGERIA 1-2

LUSSEMBURGO-ITALIA 0-1