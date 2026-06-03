Inter, Dumfries ha già svolto le visite mediche con i Blancos: all’Inter andranno 20 milioni
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Denzel Dumfries ha svolto questa sera le viste mediche in Olanda per il Real Madrid. Per l’ufficialità bisognerà aspettare l’elezione del presidente dei Blancos che avverrà il 7 giugno.
È di ieri sera la notizia arrivata all'improvviso riguardo l'intenzione del Real Madrid di pagare la clausola rescissoria di Denzel Dumfries all'Inter che ammonta a 20 milioni di euro. La notizia della serata invece, rivelata da Fabrizio Romano, conferma quanto detto poco meno di 24 ore fa e riguarda le visite mediche che l'olandese ha già svolto con i Blancos in Olanda.
L'ufficialità dell'operazione però non arriverà nell'immediato. Per leggere il comunicato bisognerà infatti aspettare le elezioni presidenziali del Real Madrid che saranno domenica 7 giugno. Dopo questa data, presumibilmente il lunedi successivo, l'ormai ex esterno nerazzurro diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore delle Merengues.
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