Inter, Dumfries ha già svolto le visite mediche con i Blancos: all’Inter andranno 20 milioni

Inter, Dumfries ha già svolto le visite mediche con i Blancos: all’Inter andranno 20 milioniMilanNews.it
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Ieri alle 23:10News
di Andrea La Manna
Denzel Dumfries ha svolto questa sera le viste mediche in Olanda per il Real Madrid. Per l’ufficialità bisognerà aspettare l’elezione del presidente dei Blancos che avverrà il 7 giugno.

È di ieri sera la notizia arrivata all'improvviso riguardo l'intenzione del Real Madrid di pagare la clausola rescissoria di Denzel Dumfries all'Inter che ammonta a 20 milioni di euro. La notizia della serata invece, rivelata da Fabrizio Romano, conferma quanto detto poco meno di 24 ore fa e riguarda le visite mediche che l'olandese ha già svolto con i Blancos in Olanda. 

L'ufficialità dell'operazione però non arriverà nell'immediato. Per leggere il comunicato bisognerà infatti aspettare le elezioni presidenziali del Real Madrid che saranno domenica 7 giugno. Dopo questa data, presumibilmente il lunedi successivo, l'ormai ex esterno nerazzurro diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore delle Merengues.