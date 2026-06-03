Nazionale, vittoria degli azzurri sul Lussemburgo: Bartesaghi in campo 90 minuti

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Questa sera, allo Stade de Luxembourg, la Nazionale italiana è tornata in campo, guidata da Fabio Baldini, allenatore dell’Under 21, che ha schierato tutti i suoi ragazzi, tra i quali il rossonero Davide Bartesgahi.

Dopo il dramma sportivo della mancata qualificazione ai Mondiali USA che partiranno giovedì 11 giugno, questa sera in Lussemburgo è tornata in campo la Nazionale. Non avendo ancora individuato il prossimo ct, a guidare la squadra è stato Fabio Baldini, allenatore dell'Under 21 che, per premiare i suoi ragazzi, li ha convocati e fatti giocare. Tra le file degli azzurrini c'era anche il rossonero Davide Bartesaghi che ha giocato tutti i 90 minuti. Da segnalare anche l'esordio di Francesco Camarda con la nazionale maggiore.

TABELLINO DELLA PARTITA

LUSSEMBURGO-ITALIA 0-1

49' Pio Esposito