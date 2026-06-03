Nazionale, vittoria degli azzurri sul Lussemburgo: Bartesaghi in campo 90 minuti
MilanNews.it
Questa sera, allo Stade de Luxembourg, la Nazionale italiana è tornata in campo, guidata da Fabio Baldini, allenatore dell’Under 21, che ha schierato tutti i suoi ragazzi, tra i quali il rossonero Davide Bartesgahi.
Dopo il dramma sportivo della mancata qualificazione ai Mondiali USA che partiranno giovedì 11 giugno, questa sera in Lussemburgo è tornata in campo la Nazionale. Non avendo ancora individuato il prossimo ct, a guidare la squadra è stato Fabio Baldini, allenatore dell'Under 21 che, per premiare i suoi ragazzi, li ha convocati e fatti giocare. Tra le file degli azzurrini c'era anche il rossonero Davide Bartesaghi che ha giocato tutti i 90 minuti. Da segnalare anche l'esordio di Francesco Camarda con la nazionale maggiore.
TABELLINO DELLA PARTITA
LUSSEMBURGO-ITALIA 0-1
49' Pio Esposito
Pubblicità
News
Pellegatti a gran voce: “Siamo in un incubo, nel metaverso. Mai pensato di poter vedere tutto questo”
Biasin sicuro: “Glasner scelta illuminante, ma dietro devi avere una società forte e presente che il Milan non ha”
Cardinale: se Ibra diventa un tappo deve farlo saltare. Allegri e Milan: fatti, non suggestionidi Franco Ordine
Le più lette
4 Pellegatti a gran voce: “Siamo in un incubo, nel metaverso. Mai pensato di poter vedere tutto questo”
Primo Piano
Futuro Milan, le tempistiche folli di Cardinale: domani Rangnick parte per gli USA. Lo seguono Pochettino e Ibrahimovic
Antonio VitielloSettimana folle: il Milan ridotto cosi... Vuoto di potere da colmare subito. Leao via e non sarà l'unico
Pietro MazzaraCalciomercatoUna volta era il Milan a dire i no, adesso li riceve. Nessuno ha parlato con i giocatori (che vogliono andare via). L'imbarazzo del mondo del calcio
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com