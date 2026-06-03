Pellegatti evidenzia: “Tutti i nomi emersi saranno lontani da Milano per parecchio tempo e non potranno consultarsi”

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Pellegatti sottolinea che tutti i nomi emersi in questi ultimi giorni sono professionisti che saranno lontani da Milano per parecchio tempo, come ad esempio Rangnick e Pochettino, insieme al già noto Ibrahimovic.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato della situazione societaria attuale del Milan e del fatto che, tante delle figure individuate in questi giorni, saranno lontane da Milano per diverso tempo. Queste le sue parole.

"C'è un dato di fatto incontrovertibile, fra qualche giorno il candidato numero uno a diventare il plenipotenziario del Milan, Rangnick, l'allenatore che avrebbe avuto un'offerta di 5 milioni netti per allenare il Milan, Pochettino, il senior advisor che si dice non sia solo un osservatore delle mosse del Milan, questo trapela dal Milan, ma che voglia incidere e molto nelle future decisioni del Milan, come ha inciso e molto negli ultimi mesi della scorsa stagione calcistica, cioè Zlatan Ibrahimovic, saranno tutti e tre, uno in California, l'altro nel ritiro degli Stati Uniti, l'altro in giro per gli Stati Uniti come commentatore Fox Sport, lontani da Milano, lontani dal progetto Milan. Un progetto Milan che dunque vedrà protagonisti, personaggi, figure che non possono consultarsi dal vivo davanti a un tavolo".