Biasin sicuro: “Glasner scelta illuminante, ma dietro devi avere una società forte e presente che il Milan non ha”

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Fabrizio Biasin è convinto che scegliere un profilo alla Glasner sia un’ottima scelta però sottolinea che decisioni di questo tipo hanno bisogno di una solidità societaria, cosa che al Milan non c’è, per sostenerla.

Durante l'ultima puntata di È Sempre Derby, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione attuale in casa rossonera riguardo la scelta dell'allenatore che ancora non è arrivata e in generale riguardo le decisioni societarie. Queste le sue parole.

"Un certo tipo un certo tipo di scelte secondo me sarebbero anche illuminanti. lo sono per gli Aquilani, sono per gli Abate, sono per questi allenatori giovani. Però per reggere questo genere di scelte tu devi avere dietro dirigenti con un certo tipo di esperienza, presenza, capacità. Al Milan mancano tutte queste cose, soprattutto la presenza. E mi diventa difficile pensare che il Milan possa reggere con un tecnico che non conosce il campionato per quanto possa essere bravo e promettente, perché mancano le fondamenta. Senza le fondamenta faccio fatica a pensare che un neofita della Serie A venga e riesca a fare la differenza. Magari mi sbaglio, eh, ed è un fenomeno, però mi sembra tutto abbastanza confuso, compreso le linee guida".