Biasin convinto: “Azzeramento dei vertici avvenuto anche grazie alla protesta dei tifosi”

Biasin convinto: “Azzeramento dei vertici avvenuto anche grazie alla protesta dei tifosi”MilanNews.it
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Oggi alle 00:20News
di Andrea La Manna
Fabrizio Biasin è convinto che la decisione di licenziare tutti da parte di Cardinale sia arrivata anche grazie alla contestazione dei tifosi rossoneri però è stata un po’ sconsiderata e infatti non ci sono ancora i sostituti.

Durante l'ultima puntata di È Sempre DerbyFabrizio Biasin ha parlato della situazione attuale in casa rossonera riguardo la scelta dell'allenatore che ancora non è arrivata e in generale riguardo le decisioni societarie. Queste le sue parole.

"A parte che io penso che per esempio l'azzeramento dei vertici sia arrivato anche in seguito alla protesta che abbiamo visto a San Siro, secondo me quella cosa lì un minimo ha smosso le cose. Dopodiché il fatto è che è arrivata in maniera sconsiderata. Ok, non siamo andati in Champions League, via tutti, via tutti. Eh, chi ci mettiamo adesso? Boh, vediamo un attimo".