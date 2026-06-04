Biasin convinto: “Azzeramento dei vertici avvenuto anche grazie alla protesta dei tifosi”

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Fabrizio Biasin è convinto che la decisione di licenziare tutti da parte di Cardinale sia arrivata anche grazie alla contestazione dei tifosi rossoneri però è stata un po’ sconsiderata e infatti non ci sono ancora i sostituti.