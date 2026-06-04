Biasin convinto: “Azzeramento dei vertici avvenuto anche grazie alla protesta dei tifosi”
MilanNews.it
Fabrizio Biasin è convinto che la decisione di licenziare tutti da parte di Cardinale sia arrivata anche grazie alla contestazione dei tifosi rossoneri però è stata un po’ sconsiderata e infatti non ci sono ancora i sostituti.
Durante l'ultima puntata di È Sempre Derby, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione attuale in casa rossonera riguardo la scelta dell'allenatore che ancora non è arrivata e in generale riguardo le decisioni societarie. Queste le sue parole.
"A parte che io penso che per esempio l'azzeramento dei vertici sia arrivato anche in seguito alla protesta che abbiamo visto a San Siro, secondo me quella cosa lì un minimo ha smosso le cose. Dopodiché il fatto è che è arrivata in maniera sconsiderata. Ok, non siamo andati in Champions League, via tutti, via tutti. Eh, chi ci mettiamo adesso? Boh, vediamo un attimo".
Pubblicità
News
Pellegatti a gran voce: “Siamo in un incubo, nel metaverso. Mai pensato di poter vedere tutto questo”
Biasin sicuro: “Glasner scelta illuminante, ma dietro devi avere una società forte e presente che il Milan non ha”
Cardinale: se Ibra diventa un tappo deve farlo saltare. Allegri e Milan: fatti, non suggestionidi Franco Ordine
Le più lette
4 Pellegatti a gran voce: “Siamo in un incubo, nel metaverso. Mai pensato di poter vedere tutto questo”
Primo Piano
Futuro Milan, le tempistiche folli di Cardinale: domani Rangnick parte per gli USA. Lo seguono Pochettino e Ibrahimovic
Antonio VitielloSettimana folle: il Milan ridotto cosi... Vuoto di potere da colmare subito. Leao via e non sarà l'unico
Pietro MazzaraCalciomercatoUna volta era il Milan a dire i no, adesso li riceve. Nessuno ha parlato con i giocatori (che vogliono andare via). L'imbarazzo del mondo del calcio
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com