Conte saluta Napoli: “Due anni vincenti, grazie di cuore”. E Allegri è pronto a subentrare
Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore del Napoli e, come ormai risaputo da diversi giorni, al suo posto arriverà Massimiliano Allegri che però prima deve risolvere la questione contrattuale con il Milan legata alla risoluzione. Nel frattempo Conte, possibile candidato per la Nazionale, ha voluto salutare Napoli e i suoi tifosi ricordando le vittorie che ha conquistato nel biennio.
Uno scudetto vinto al primo anno, dopo il decimo posto degli azzurri dell'anno precedente, e una Supercoppa Italiana vinta pochi mesi fa contro il Bologna: questo il palmares dell'allenatore in due anni. Di seguito il suo messaggio scritto sul proprio profilo Instagram: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di CUORE NAPOLI"
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