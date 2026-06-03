Conte saluta Napoli: “Due anni vincenti, grazie di cuore”. E Allegri è pronto a subentrare

Conte saluta Napoli: “Due anni vincenti, grazie di cuore”. E Allegri è pronto a subentrareMilanNews.it
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Ieri alle 23:40News
di Andrea La Manna
Antonio Conte ha salutato Napoli e i suoi tifosi con un post sul proprio profilo Instagram. Al suo posto si prepara a subentrare Allegri che prima però deve risolvere la sua questione contrattuale con il Milan.

Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore del Napoli e, come ormai risaputo da diversi giorni, al suo posto arriverà Massimiliano Allegri che però prima deve risolvere la questione contrattuale con il Milan legata alla risoluzione. Nel frattempo Conte, possibile candidato per la Nazionale, ha voluto salutare Napoli e i suoi tifosi ricordando le vittorie che ha conquistato nel biennio.

Uno scudetto vinto al primo anno, dopo il decimo posto degli azzurri dell'anno precedente, e una Supercoppa Italiana vinta pochi mesi fa contro il Bologna: questo il palmares dell'allenatore in due anni. Di seguito il suo messaggio scritto sul proprio profilo Instagram: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di CUORE NAPOLI"