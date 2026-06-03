M.Colombo: "Allegri farà di tutto per portare Rabiot a Napoli, ma sarà una trattativa complessa perchè il Milan non farà sconti"

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Secondo Monica Colombo, Max Allegri proverà a portare con sé Adrien Rabiot al Napoli, ma non sarà facile strapparlo al Milan