Calciomercato Fabrizio Romano: "Glasner-Milan, 6 ore di incontro. L'allenatore intrigato, da vedere cosa decideranno i rossoneri"

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Ieri c'è stato un incontro tra Milan e Oliver Glasner durato 6 ore. Fabrizio Romano racconta com'è andato e che intenzioni hanno i rossoneri

A che punto siamo con il casting del Milan per quanto riguarda l'allenatore? Ci vorrà ancora un po' di pazienza, racconta Fabrizio Romano. Il noto giornalista fa il punto, parlando anche dell'incontro con Oliver Glasner di ieri, nel video pubblicato sul suo canale YouTube.

MILAN-GLASNER, COM'È ANDATO L'INCONTRO

“Sull’allenatore del Milan ci vuole un po’ di pazienza, il Milan sta incontrando diversi candidati, parlando con gli agenti di diversi candidati. Vi confermo che ieri c’è stato l’incontro con Oliver Glasner, incontro che da quanto mi risulta è andato in scena in Germania. L’incontro è durato sei ore: partiti poco prima di cena e si è finiti durante la nottata.

Si è parlato di tutto. Dello stile di gioco di Glasner e di come può adattarsi a quello che il Milan st cercando, si è parlato da parte del Milan anche della volontà di ristrutturare completamente il club. Si parla di DS, si parla anche della parte del Settore Giovanile e dei match analyst. Si parla di ristrutturare completamente il Milan dopo l’azzeramento fatto qualche giorno fa. Il Milan ha presentato le proprie idee, Glasner ha presentato chiaramente quello che vuole portare da un punto di vista tattico. Posso dirvi che è un Glasner interessato, intrigato dal Milan. Da parte di Glasner c’è stato un buon feeling, poi bisognerà vedere che strada vorrà prendere il Milan: dal punto di vista dirigenziale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell’allenatore. Glasner non è l’unico, è un candidato. L’incontro c’è stato. Vedremo, ci vuole un po’ di pazienza per capire che strada sceglierà di prendere il Milan”.