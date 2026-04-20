Ravezzani: "Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato, quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leao"
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Attraverso X, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così la stagione complicata dell'attacco del Milan, in particolare di Rafael Leao e Christian Pulisic: "Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato (in gran parte pessimo con Nkunku, Estupinan, Jashari e Fullkrug) quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leao. Se i tuoi due attaccanti migliori scompaiono d’improvviso i tuoi obiettivi saltano per aria. Essere secondo è notevole".
Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato (in gran parte pessimo con Nkunku, Estupinan, Jashari e Fullkrug) quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leao. Se i tuoi due attaccanti migliori scompaiono d’improvviso i tuoi obiettivi saltano per aria. Essere 2ndo è notevole.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 19, 2026
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Ravezzani: "Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato, quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leao"
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