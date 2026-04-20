Ravezzani non fa sconti a nessuno: "Se i tuoi due attaccanti migliori scompaiono all'improvviso, i tuoi obiettivi saltano per aria..."

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Attraverso X, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così la stagione complicata dell'attacco del Milan, in particolare di Rafael Leao e Christian Pulisic. Questo il suo pensiero sul reparto offensivo rossonero, ancora a secco di gol:

"Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato (in gran parte pessimo con Nkunku, Estupinan, Jashari e Fullkrug) quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leao. Se i tuoi due attaccanti migliori scompaiono d’improvviso i tuoi obiettivi saltano per aria. Essere secondo è notevole".

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"In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo.

Rabiot? Adrien oramai l'ho avuto 3 anni alla Juventus ma lui è arrivato quando io ero andato via. È importante come tutti, ha fatto una partita importante ma era qualche partitina che vagabondava per il campo. Gli ho detto di farsi 90 minuti seri ed ha scelto il momento giusto. La vittoria di oggi ci permette poi di preparare al meglio la partita di domenica prossima contro la Juventus".