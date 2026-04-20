MN - Comotto fa gola a tutti: il Bologna si muove, ma il Milan ha già deciso

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Christian Comotto è senza ombra di dubbio uno dei talenti più interessanti in circolazione. Il classe 2008 di proprietà del Milan quest'anno si è messo in mostra in Serie BKT con la maglia dello Spezia, totalizzando 25 presenze di altissimo livello nonostante le difficoltà che la formazione ligure sta riscontrando in cadetteria.

Comotto ha dimostrato di essere già pronto per i grandi palcoscenici nazionali, al punto che diverse squadre avrebbero cominciato a posare gli occhi su di lui. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, sul classe 2008 ci sarebbe il forte interesse del Bologna. La società felsinea è da diverse settimane sulle tracce del centrocampista italiano, al punto che nel corso dell'ultimo weekend di Serie B il direttore sportivo Giovanni Sartori è stato addirittura al Picco per seguirlo da vicino in occasione di Spezia-Sudtirol. Non solo. Il dirigente del Bologna avrebbe anche avuto già dei primi approcci con l'entourage di Comotto per sondare il terreno in vista della prossima estate.

La posizione del Milan in merito al futuro del classe 2008 è però chiara. Il club rossonero non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei talenti più interessanti in circolazione, con Massimiliano Allegri pronto a valutarlo nel prossimo raduno per capire il da farsi in vista della stagione 2026/27, dove: o verrà aggregato in prima squadra oppure verrà mandato in prestito secco in Serie A per completare questo processo di crescita che promette molto bene.

di Lorenzo De Angelis