MN - Papà Mbappé: "Mio figlio Kylian al Milan un giorno? Solo Dio lo sa, vediamo"

MN - Papà Mbappé: "Mio figlio Kylian al Milan un giorno? Solo Dio lo sa, vediamo"
Oggi alle 19:59Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews

Il padre di Mbappé, Wilfried, nella serata ieri era presente alla partita tra Lille e Nizza, per vedere il figlio Ethan. A margine del match ha risposto sorridendo alla domanda del giornalista Alessandro Schiavone sul futuro in Italia di Kylian Mbappé. L'attuale attaccante del Real Madrid da bambino aveva i post in camera della squadra rossonera: "Se un giorno potrà giocare al Milan? Solo Dio lo sa, vedremo", ha detto il papà della punta francese.