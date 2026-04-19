MN - Papà Mbappé: "Mio figlio Kylian al Milan un giorno? Solo Dio lo sa, vediamo"
Il padre di Mbappé, Wilfried, nella serata ieri era presente alla partita tra Lille e Nizza, per vedere il figlio Ethan. A margine del match ha risposto sorridendo alla domanda del giornalista Alessandro Schiavone sul futuro in Italia di Kylian Mbappé. L'attuale attaccante del Real Madrid da bambino aveva i post in camera della squadra rossonera: "Se un giorno potrà giocare al Milan? Solo Dio lo sa, vedremo", ha detto il papà della punta francese.
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