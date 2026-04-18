Il Milan non riscatterà Fullkrug. Dalla Germania: c'è il Wolfsburg sull'attaccante

Il Milan non riscatterà Fullkrug. Dalla Germania: c'è il Wolfsburg sull'attaccanteMilanNews.it
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Oggi alle 12:01Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Sembra ormai certo che il Milan non riscatterà Niclas Fullkrug, attaccante arrivato in rossonero a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham. Al termine di questa stagione, il giocatore tornerà quindi al club inglese, anche se non è destinato a restare a Londra: come riporta su X il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg, sulle tracce del tedesco ci sarebbe già il Wolfsburg. 

Ecco il post: "Il Wolfsburg sta discutendo di un potenziale trasferimento estivo per Niclas Füllkrug. Il West Ham è convinto che il Milan non attiverà l'opzione d'acquisto da 5 milioni di euro, il che significa che tornerebbe a Londra. Il suo contratto con West Ham sarebbe ancora valido anche in caso di retrocessione, sebbene il suo stipendio sarebbe ridotto del 50%".