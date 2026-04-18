Il Milan non riscatterà Fullkrug. Dalla Germania: c'è il Wolfsburg sull'attaccante
Sembra ormai certo che il Milan non riscatterà Niclas Fullkrug, attaccante arrivato in rossonero a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham. Al termine di questa stagione, il giocatore tornerà quindi al club inglese, anche se non è destinato a restare a Londra: come riporta su X il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg, sulle tracce del tedesco ci sarebbe già il Wolfsburg.
Ecco il post: "Il Wolfsburg sta discutendo di un potenziale trasferimento estivo per Niclas Füllkrug. Il West Ham è convinto che il Milan non attiverà l'opzione d'acquisto da 5 milioni di euro, il che significa che tornerebbe a Londra. Il suo contratto con West Ham sarebbe ancora valido anche in caso di retrocessione, sebbene il suo stipendio sarebbe ridotto del 50%".
🚨🆕 VfL Wolfsburg are once again discussing a potential summer move for Niclas Füllkrug.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 17, 2026
West Ham are convinced that AC Milan will not activate the €5 million purchase option, meaning he would return to London. His contract with #WHUFC would still be valid even in the event… pic.twitter.com/xM6yQg4ZOr
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