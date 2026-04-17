Fabrizio Romano apre a Lewandowski in Serie A: "Il suo agente sta programmando un viaggio in Italia"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Robert Lewandowski: “Il suo agente Pini Zahavi sta programmando, anche per altri suoi assistiti, un possibile viaggio in Italia. La presenza di Zahavi in Italia rappresenterebbe un passaggio importante per capire se esista la possibilità concreta di procedere con questo discorso, oppure se sarà impossibile.

Un eventuale approdo nel campionato italiano richiederebbe a Lewandowski un importante sacrificio sull'ingaggio. Si tratta di una condizione che il calciatore si è già visto proporre dal Barcellona, che ha messo sul piatto un rinnovo al ribasso. Al momento il polacco non è contentissimo di questa offerta, non ritenendo opportuno rinunciare a una porzione così importante del proprio stipendio. Questo ha spinto Zahavi a guardarsi intorno alla ricerca di alternative, raccogliendo finora alcune chiamate informative da parte di Milan e Juventus, anche se per il momento non si è andati oltre i semplici sondaggi. Lewandowski, da circa due anni, ha delle offerte molto importanti dell'Arabia Saudita e un offerta economicamente molto vantaggiosa da parte dalla MLS statunitense, dove il progetto di vita con la famiglia potrebbe portarlo a delle valutazioni approfondite. Lewandowski e il suo agente riceverà dal suo agente tutte le opzioni disponibili, permettendogli di confrontare le piste italiane, americane e arabe con l'offerta di rinnovo del Barcellona per decidere finalmente come procedere".