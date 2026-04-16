Milan e Juventus, quante sfide di mercato: i due club si contendono Vlahovic, Goretzka e Kim

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Sul campo si stanno giocando un posto nella prossima Champions League, mentre fuori dal terreno di gioco Milan e Juventus si stanno contendendo diversi calciatori. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che fa prima di tutto il nome di Dusan Vlahovic: il serbo è in scadenza di contratto e i rossoneri vogliono provare ad approfittare del rallentamento nella trattativa di rinnovo tra il giocatore e il club bianconero, che ha deciso di rinviare ogni discorso al termine della stagione.

Sia Milan che Juventus hanno poi messo gli occhi anche su Leon Goretzka, centrocampista 31enne che tra poco settimane lascerà il Bayern Monaco a zero. Il tedesco, grazie alla esperienza e personalità, è uno svincolato di lusso che ha ovviamente attirato anche tanti altri estimatori. Attenzione poi, sempre in casa dei bavaresi, al profilo di Kim, difensore che in passato ha già giocato in Italia con la maglia del Napoli e al quale sono interessati sia i rossoneri che i bianconeri.