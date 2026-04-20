Milan, prime indicazioni per il mercato: servirà un nuovo centravanti di livello, due nomi per la difesa

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Le parole di Massimiliano Allegri rilasciate ieri dopo la vittoria di Verona hanno rassicurato i tifosi del Milan sul fatto che l'anno prossimo ci sarà ancora lui sulla panchina rossonera: "Il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Non è un mistero che già da qualche settimana il tecnico livornese abbia iniziato a parlare con la dirigenza di via Aldo Rossi per programma le nuova stagione e ovviamente il mercato estivo.

Come scrive stamattina Repubblica, l'obiettivo sarà quello di migliorare la rosa e renderla competitiva per la doppia competizione. Servirà alzare il livello per lottare per lo scudetto e fare bella figura anche in Champions League. Le valutazioni a Casa Mian sono iniziate e ci sono già alcune indicazioni: servirà infatti un nuovo centravanti di livello, mentre per la difesa piacciono Gila della Lazio e Valdepeñas del Real Madrid.