Cornacchia: "Vlahovic consapevole dei vantaggi di restare alla Juve, ma il suo entourage continua a guardarsi intorno"

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Filippo Cornacchia, giornalista al seguito della Juventus, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Dusan Vlahovic: "La Juventus, dopo aver investito 80 milioni (bonus compresi) nel gennaio 2022 per acquistare il nove dalla Fiorentina, vorrebbe prolungare il contratto senza però doversi “ricomprare” in qualche modo l’attaccante svenandosi tra ricchi premi alla firma e commissioni come per un qualunque parametro zero. I dirigenti e l’entourage del 26enne di Belgrado stanno ragionando su un rinnovo “breve”: uno-due anni con stipendio ridotto almeno della metà rispetto ai 12 milioni netti dell’attuale busta paga. Meno di Kenan Yildiz (7 milioni dall’estate) e meno anche di quanto Vlahovic ha guadagnato nei primi anni in bianconero: 7,5 milioni. I bianconeri confidano nella voglia di Vlahovic di rilanciarsi dopo una stagione maledetta in un ambiente che conosce bene e con un allenatore che lo stima come Spalletti. Dusan è consapevole dei vantaggi tecnici-ambientali, però intanto il suo entourage continua a guardarsi intorno. E nel mercato tutto può cambiare anche da un giorno all’altro, soprattutto per chi ha il contratto in scadenza.

Anche spostandosi poco più a est, verso Milano, Dusan troverebbe un allenatore che lo apprezza e intenzionato a rilanciarlo a grandi livelli: con Max guida bianconera Vlahovic ha vissuto la stagione juventina più prolifica, 16 gol in 33 partite nel 2023-24".