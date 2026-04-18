Moretto: "Milan più lontano da Valdepeñas. Ecco perchè"

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Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così di Victor Valdepeñas, difensore del Real Madrid classe 2006 che in questi mesi è stato spesso accostato anche al Milan: "A febbraio vi avevo detto che il Milan lo stava seguendo da settimane. Il Diavolo lo seguiva e lo segue ancora, ma non è tra i club più vicini. Non è in pole per volontà dello stesso Milan che non è convinto della formula dell'operazione. Dopo l'affare Jimenez, il Milan non vorrebbe lasciare il 50% sulla futura rivendita al Real, ma si tratta di un'opzione impossibile da togliere.

Al Milan quindi piace, ma ci sono altri club più vicini al giovane difensore. La Roma ha chiesto informazioni, è vero che è su Valdepeñas, ma ad oggi la squadra che è leggermente più avanti a tutti è l'Eintracht Francoforte. La connessione Germania-Spagna è molto proficua per i giovani del Real. L'ultimo è Chema Andrés che gioca nello Stoccarda dove sta facendo un grande percorso. Valdepeñas potrebbe seguire le stesse orme. Le italiane sono quindi al momento più indietro".