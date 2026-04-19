Futuro Modric, Fabrizio Romano: "Luka vuole garanzia sulla competitività del Milan"

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Cosa accadrà per il futuro di Luka Modric? Ne parla Fabrizio Romano in un video pubblicato sul suo canale YouTube:

"Intanto c’è un’opzione nel suo contratto e quindi non c’è bisogno di una trattativa per continuare insieme. Posso dirvi che il Milan i suoi passaggi li ha già fatti: a livello dirigenziale, li ha fatti con i compagni. Tutti al Milan stanno spingendo affinché Modric possa restare un’altra stagione e questo rimane il mood, nonostante nelle ultime settimane si è complicata la stagione del Milan. Questo non ha turbato le idee del club nel voler continuare con Modric anche per il prossimo anno.

Non è un discorso economico o di volontà: è un discorso che va a toccare altri punti. Modric vuole assicurarsi innanzitutto che il Milan sia in Champions League per la prossima stagione. Il rapporto con Max Allegri è un rapporto forte, e anche questo è un fattore. Modric stima tantissimo Allegri, e viceversa. C’è poi da aggiungere la competitività della squadra. Luka Modric non è soltanto un campione, è anche una persona molto ambiziosa, e si aspetta un Milan all’altezza dal punto di vista della squadra che verrà messa a disposizione l’anno prossimo dovendo inserire una competizione europea. Questi sono i fattori. Il Milan il suo lo sta facendo e ha dato carta bianca a Modric dal punto di vista del rinnovo. Quando vuole il Milan è pronto a firmare e a procedere: il Milan aspetta solo un segnale da Modric, che può arrivare in qualsiasi momento. Regna l’ottimismo, ma questi sono i passaggi, legati soprattutto alla competitività della squadra, che Modric attende per poi procedere in vista dell’estate”.