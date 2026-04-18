Bianchin precisa: "Il Milan non ha intenzione di pagare la clausola da 62 milioni, ma Kean è un giocatore seguito"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Moise Kean per il Milan: "Moise Kean ha un vantaggio e uno svantaggio allo stesso tempo: sul suo contratto c'è un prezzo fissato a tavolino… ma un prezzo alto. Il Milan non ha intenzione di pagare la clausola da 62 milioni fissata dalla Fiorentina, però ma Kean è un giocatore seguito, che a Massimiliano Allegri piace da tempo. Qui la prima variabile: Max sarà ancora l'allenatore del Milan tra tre mesi? La seconda: la Fiorentina può trattare, ma scenderebbe sotto i 50 milioni? Con Kean si prende una punta ancora piuttosto giovane (26 anni compiuti a febbraio), testata in Italia, che però ha avuto due sole stagioni molto prolifiche in carriera: con il Psg nel 2020-21 ha segnato 17 gol, con la Fiorentina nel 2024-25 è arrivato a 25. Negli ultimi mesi, invece, alti e bassi".

I NOMI PER IL 9

Il Milan sa bene da dove dovrà ripartire sul mercato: dal numero 9. In vista della prossima stagione il club rossonero sta (già) valutando più profili per consegnare ad Allegri un attaccante vero, strutturato e subito decisivo, considerando soprattutto il fatto che l'anno prossimo il Diavolo parteciperà almeno ad una competizione europea. Il sogno si chiama Dusan Vlahovic, nome che il Milan continua a seguire anche se alla Juventus si respira cauto ottimismo per il suo rinnovo fino al 2028. Sullo sfondo, però, il casting è già ricco e racconta una linea precisa: esperienza, peso in area di rigore e compatibilità tattica. Vlahovic è senza dubbio la tentazione più forte di Allegri e il Milan, ma anche la più complessa. Per questo la dirigenza rossonera mantiene vive alternative diverse tra loro. Santiago Castro piace ad Allegri, anche se il Bologna parte da una valutazione molto alta, all'incirca 40 milioni di euro. Mateo Retegui è addirittura più di una semplice idea: negli scorsi giorno ci sono stati infatti dei contatti diretti tra Igli Tare e il suo agente, ma il nodo ingaggio fuori resta il principale ostacolo ad un eventuale ritorno in Serie A dell'italo-argentino. In lista rientra ovviamente anche il nome di Moise Kean, ma la clausola da 62 milioni di euro, attivabile dal primo al 15 luglio prossimo, pesa tantissimo e rende l'operazione economicamente molto rigida.