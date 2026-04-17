Laudisa consiglia: "Lo Zaniolo di Udine è da Napoli, ma anche da Milan e da Juve. Bastano 9 milioni"

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Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Tutto Napoli.

Che cosa è cambiato in Nicolò Zaniolo? È davvero pronto per il salto di qualità?

"Parlano i numeri per lui, nel senso che c’è una costante di rendimento indubbia. La qualità l’abbiamo vista, con due gol importanti. Ma al di là della contingenza, quello che favorevolmente impressiona è anche il fatto che da mesi non si registrano più atteggiamenti sopra le righe, che è sempre stato il suo limite. Chi gli è vicino giura che questo sia legato anche al fatto che sia diventato papà e che quindi abbia una dimensione familiare più adeguata alla crescita di un calciatore che ha sempre avuto talento. Oltre agli infortuni, ha dovuto fare i conti con un carattere non sempre tranquillo, ma la maturità sembra stia emergendo."

Nicolò Zaniolo con Antonio Conte cosa potrebbe diventare, tra Napoli e Nazionale?

"Sono due strade che in questo momento interessano. La Nazionale non è esclusa anche se Conte dovesse restare al Napoli, perché chi fa bene con Conte spesso poi conquista anche la Nazionale. Sulla situazione Conte bisogna avere ancora pazienza, perché la partita per l’elezione del presidente federale è in corso. Ci sono ancora equilibri da definire. Le ultime dichiarazioni di De Laurentiis, che chiede a Conte una scelta in tempi brevi, dimostrano che ci sono due partite parallele: una è il rinnovo con il Napoli, l’altra è l’eventualità della Nazionale. Ma è tutto ancora da definire."

Zaniolo è da Napoli?

"Lo Zaniolo visto a Udine sì, è da Napoli, ma anche da Milan e da Juventus. È un mercato ristretto. Non dimentichiamo che è in prestito: bastano 9 milioni per riscattarlo, il problema è l’ingaggio, perché i 3 milioni attuali non sono sostenibili per l’Udinese. Sarà vigile se arriverà un’offerta importante, ma attenzione alla concorrenza. In questa fase è uno dei protagonisti della Serie A."